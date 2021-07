Pintje Cristal wordt meer Limburgs door gerst dat in Riemst geoogst is

Het testveld voor de brouwgerst is van de familie Duchateau: de broers Maarten en Dieter werken bij de brouwerij, hun vader is landbouwer. Het is de bedoeling om op het testveld 7 tot 8 ton gerst te oogsten. Daarmee kan ongeveer 20 procent van de Cristallekes gebrouwen worden. Een cijfer dat de komende jaren moet groeien naar 100 procent.

Vandaag is het ideale moment om de gerst te oogsten, vertelt Dieter: "Het is zeer mooi weer en het vochtgehalte is perfect om de gerst te oogsten. Het is speciale gerst, zomerbrouwgerst, die dus gebruikt zal worden om de Cristal mee te brouwen.



Als de gerst geoogst is, gaat die naar de mouterij in Antwerpen. Daar wordt de gerst vermout en die mout wordt dan naar de brouwerij in Alken gebracht, waar er Cristal mee gebrouwen wordt.

De brouwerij zal ook Belgische hop gebruiken voor het bier. Daarnaast schakelt Alken-Maes over op groene stroom om zo duurzamer te produceren.