Alweer tegenvaller voor kernuitstap:  provincie Vlaams-Brabant weigert vergunning gascentrale Vilvoorde

De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning te geven aan Engie/Electrabel voor de gascentrale in Vilvoorde. Dat meldt de krant De Tijd en het nieuws is ons bevestigd. De beslissing is verrassend. De gascentrale van Vilvoorde zou mogelijk een van de twee of drie centrales worden om de kernuitstap tegen 2025 mogelijk te maken. "Volgens ons is de site van Vilvoorde een van de beste locaties in België om een nieuwe gascentrale met minimale milieu-impact te bouwen", laat Engie/Electrabel weten.