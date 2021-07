Provincie West-Vlaanderen zet domeinen open voor jeugdkampen

In enkele provinciale domeinen zijn er al kampeerweides, daarvan wordt de capaciteit verhoogd. Zo kunnen er in Bulskampeld in Beernem 100 jongeren terecht in plaats van 50. Ook in de domeinen Tillegembos in Brugge, de Palingbeek in Ieper en IJzerboomgaard in Diksmuide komen er extra plaatsen.