Pukkelpop wordt afgelast door coronaregels: "Dagelijks testen van zoveel jongeren volstrekt onhaalbaar"

Pukkelpop had gisteren al de podiumopbouw en de ticketverkoop stilgelegd in afwachting van meer duidelijkheid over de coronaregels van de federale overheid. Met name de praktische uitvoering van het Covid Safe Ticket baarde de organisatie zorgen. Met zo'n CST kun je zonder mondmasker en afstandsregels het festival bijwonen, maar dan moet je ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud voorleggen, ofwel een sneltest van maximaal 24 uur. Dat zou betekenen dat sommige mensen die vier dagen blijven zich op het festival zélf moeten laten hertesten. En daar is het fout gelopen.