PVDA verzet zich tegen omstreden bouwproject in Hobokense Polder: "Nu het vakantie is, dient men snel een nieuwe vergunning in"

Volgens PVDA probeert rederij CMB het project er nu door te krijgen in vakantietijd, wanneer veel buurtbewoners op vakantie zijn en geen bezwaarschrift kunnen indienen. "Dat lijkt me niet democratisch, zeker niet na meer dan 1400 eerdere bezwaarschriften en verschillende petitiecampagnes", aldus Dereymaeker. "Er is ook veel verwarring, want men dacht dat het project er niet ging komen. Mensen moeten opnieuw geïnformeerd worden. Daar probeert men nu gebruik van te maken."