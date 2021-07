Roeier Tim Brys als een van de eerste in actie op Olympische Spelen: "We willen de toplanden kloppen"

Brys hoopt ook wel een beetje op revanche voor de vorige Olympische Spelen in Brazilië, want toen wist hij zich nét niet te kwalificeren. "We zien dit als een tweede kans. Het is de bedoeling dat we ons willen bewijzen naar de buitenwereld, maar we willen ook tonen waar we als team zo lang voor gewerkt hebben", klinkt het daarover.