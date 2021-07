Zij hebben de overstromingen niet overleefd: door zelf te helpen of doordat hulp te laat kwam

Joseph en Annie woonden samen in hun bungalow vlak bij de Vesder in Vaux-sous-Chèvremont bij Chaudfontaine. Na een beroerte was Joseph niet meer goed te been en werd hij door zijn vrouw thuis verzorgd. Hun neef die wat verder- en hogerop- woont, had bij het noodweer aangeboden dat ze bij hem konden schuilen. Een veilige plek, want het water heeft zijn huis nooit bereikt.

Annie bedankte de neef voor zijn aanbod, maar had de brandweer gebeld en die gingen hen wel komen evacueren. Maar de hulpdiensten werden overspoeld met oproepen en hun straat raakte afgesloten van de buitenwereld. In geen tijd liep de bungalow onder. De neef heeft zijn familieleden teruggevonden in de woonkamer.