Grootste podiumbouwer ziet afgelasting van Pukkelpop met lede ogen aan: "Deze zomer is een megaverlies"

Toch probeert het bedrijf nu al twee zomers op rij financieel te overleven. "We hebben geen andere keuze, maar dit is een megaverlies. We moeten onze reserves aanspreken, maar we rekenen ook op extra financiële steun van de overheid. Tot eind september kunnen werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan. Maar aan sommige onderaannemers, zelfstandigen en transportfirma's die we hadden ingeschakeld, zullen we een vergoeding moeten betalen. Ook ons voorbereidend werk kost geld. Gelukkig zijn er nog een aantal andere festivals die nog wél doorgaan omdat ze zich hebben beperkt tot optredens met een zittend publiek aan tafels en stoelen. Denk maar aan "Werchter Parklife" of "Lokerse Feesten" binnenkort."