Stef Wijnants vanop de Olympische Spelen in Tokio: "Enkel mijn kamer uit voor de winkel en om in de bus te stappen naar mijn post"

Sinds maandagochtend is sportjournalist Stef Wijnants in Tokio. Daar moet hij 14 dagen in isolatie en mag hij enkel zijn kamer uit om eten te kopen en naar zijn werk te gaan. “Het is geen bijzonder spannend leven hier. Hoewel de coronabesmettingen in deze grootstad best meevallen, zitten we in een noodsituatie."