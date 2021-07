Strandmanager van Oostende is tevreden: "Al meer volk dan vorig jaar en toch geen problemen zoals toen"

Vorige zomer waren er ook in Oostende enkele keren problemen op het strand: coronaonveilige toestanden met op elkaar gepakte strandgangers, overvolle afvalbakken met bergen zwerfvuil errond en relletjes met onrespectvol gedrag naar de strandredders en de politie toe. Om alles in goede banen te leiden, heeft Oostende voor het eerst een strandmanager aangesteld. Vincent Drouard coördineert alle mensen die zich inspannen om de stranden veilig en proper te houden.

De voorbije week was de eerste test. Het was eindelijk mooi weer en er kwamen veel toeristen naar Oostende. Vincent Drouard: "We hebben meer volk gehad dan vorig jaar maar door de aanmeldingsplicht voor de centrumstranden zitten de mensen goed gespreid. We hebben minder zwerfvuil omdat er nog nooit zoveel afvalbakken hebben gestaan. Ons beachteam deelt zakjes uit aan de mensen om hun afval mee te nemen wanneer ze het strand verlaten. En van incidenten zoals vorig jaar zijn we gespaard gebleven."