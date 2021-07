Meer buiten, meer jeugd, meer plaats: de vijf nieuwigheden van Theater Aan Zee 2021

Nieuw dit jaar is dat er ook aandacht is voor jonge, beginnende bands. Dat doet TAZ in samenwerking met Lijfstroom. Lijfstroom is een online muziekkanaal dat optredens op speciale locaties op YouTube plaatst. Daarnaast post het ook reportages over verschillende muzikanten. Het initiatief noemt zichzelf een "eclectische muziekgolf vanuit Oostende" en dit jaar staan ze dus op TAZ met Lijfstroom XL. Jonge bands zoals Bestiaal, LE MOTAT en KRANKLAND treden op in de loods van de NMBS achter het station van Oostende.