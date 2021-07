Tildonks bedrijf zorgt voor belichting openingsceremonie Olympische Spelen

Tom is dan ook erg blij dat er in coronatijden eindelijk weer een grote opdracht op het programma staat. "Het zijn moeilijke tijden geweest de afgelopen 18 maanden. Het doet dus goed om terug aan de slag te gaan."

Al zijn de werkomstandigheden erg veranderd. "Ze zijn erg streng in Tokio met de coronamaatregelen. Dat is niet makkelijk. Maar het is onze passie, we doen dit werk graag. Dat moeten we er nu maar even bijnemen."

Ook de voorbereidingen waren niet vanzelfsprekend. "Er was heel veel onzekerheid tot de laatste moment of de Spelen wel zouden doorgaan. Dat maakte het niet makkelijk voor ons."

En de ceremonie zelf? Die was vrij sober. "Dat lijkt me maar normaal na het jaar dat we achter de rug hebben." Ook de slotceremonie op 8 augustus is in handen van PRG Europe uit Tildonk.