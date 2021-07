Union start terugkeer in hoogste klasse met derby tegen Anderlecht

"In het huidige stadion in het Dudenpark in Vorst zitten we aan onze limiet, dus daar moeten wat investeringen gebeuren", zegt de CEO nog. "Op de huidige locatie wordt het moeilijk om nog uit te breiden; daarom zijn we al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. Maar als we verhuizen, dan moet het sowieso in de buurt van het huidige stadion zijn. We hebben in ieder geval al een budget vrijgemaakt om van investeringen werk te maken. Volgend jaar bestaat de club 125 jaar en we willen de toekomst van Union hiermee veilig stellen."