Vlaams-Brabant zet zich schrap voor mogelijk nieuwe overstromingen

Amper bekomen van de overstromingen van vorige week, wordt dit weekend weer veel regen verwacht. Zaterdag gaat tussen 16u30 en 22u code oranje in. Dan kan er plaatselijk tussen 50 en 60mm neerslag vallen. In Aarschot trad de rivier de Demer vorige week nog uit haar oevers door de zware regenval. Daarom stellen ze daar alles in het werk om een zelfde situatie te vermijden. Dat vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD): "We zijn al heel de week het waterpeil van de Demer aan het monitoren. Tot gisteren was die nog altijd aan het stijgen. Het was dus wel schrikken om te horen dat er weer noodweer is aangekondigd. Maar er is goed nieuws. Het waterpeil is intussen stabiel. Maar als het heel hard en lang regent dit weekend, kan de riolering dat niet slikken. Daarom dat we nu al het materiaal controleren. Of de pompen werken, de overlopen. En dan hopen dat het meevalt dit weekend."

Daarnaast is de voorraad zandzakjes ook aangevuld in de stad. "We vragen aan mensen die ze vorige week al hebben gebruikt om die droog en op een donkere plaats te leggen. Zo kunnen ze hergebruikt worden. Maar er zijn nieuwe voor wie dat nodig heeft."