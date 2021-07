Gekantelde vrachtwagen op Boomsesteenweg in Schelle: weg richting Antwerpen nog een tijd versperd

Op de Boomsesteenweg in Schelle is een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen reed over de betonnen scheidingsmuur tussen de A12 en de Boomsesteenweg. Onder meer de assen onderaan de oplegger raakten daarbij beschadigd, waardoor het takelen langer zal duren dan normaal. De weg richting Antwerpen is er nog een tijd volledig versperd. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.