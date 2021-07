"We waren alfavrouwen en dachten dat we ons dan ook zo moesten gedragen"

Mya: "Drama tussen de vrouwen? Ik heb daar niets van gemerkt. Ik had het misschien graag gehad, want dan had ik als bemiddelaarster kunnen optreden. Maar ik kan me geen enkele ‘cat fight’ herinneren. Iedereen was uiterst professioneel en wilde alleen maar dat op het einde van de dag er een duidelijk resultaat was. Ik zou het graag allemaal nog eens overdoen." (Entertainment Tonight, februari 2018)

Pink: "Op het moment van de opnames waren Christina en ik nog erg jong. Ik was een alfavrouwtje en zij was een alfavrouwtje. Ik was daarbij iets meer uitgesproken lichamelijk, terwijl zij verbaal beter haar mannetje kon staan. Wat ons overkwam, was allemaal zo nieuw. Ook al moeten vrouwen elkaar steunen, dat was toch niet iets wat ons toen aangeleerd was. Maar doorheen de tijd zijn we dichter naar elkaar toegegroeid. We werden immers volwassen. En we hebben wat in het verleden gebeurd is uiteindelijk met een goede knuffel van ons afgegooid." (Watch What Happens Live, oktober 2017)