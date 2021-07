Wielerwedstrijd Schaal Sels gaat niet door: "Jammer om tijdens jubileumjaar handdoek in de ring te gooien"

Simons organiseert ook andere koersen in onze provincie, waaronder de Antwerp Port Epic, de Memorial Rik Van Steenbergen en de Sluitingsprijs in Putte Kapellen. "De Antwerp Port Epic hebben we vorig jaar perfect coronaproof kunnen organiseren. Het is een koers door de polders en door de haven, waardoor de we die wedstrijd perfect zonder publiek kunnen laten doorgaan. Over de andere twee koersen is voorlopig nog geen duidelijkheid", vertelt Simons.