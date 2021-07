Vlak voor vertrek naar Tokio kan atlete Mieke Gorissen nog niet geloven dat ze naar de Olympische Spelen mag

Vandaag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. Die moet atlete Mieke Gorissen op TV bekijken. Ze is nu nog thuis in Diepenbeek. "Ik denk dat het prachtig gaat zijn om het te zien. Het is natuurlijk jammer dat ik er niet bij ben, maar ik ga kijken of ik een glimp ga opvangen van de Belgische atleten."

Mieke Gorissen haalde in april, op de marathon van Enschede, de selectienorm voor de Spelen. Ze is een laatbloeier: ze is 38 en neemt nog maar drie jaar deel aan loopcompetities. De selectie voor de Olympische Spelen kwam voor haar heel onverwacht. En zelfs op dit moment, nu haar koffers gepakt zijn, kan ze het nog altijd niet geloven. "Die koffers zitten vol met kleding van Team Belgium en je zou zeggen, het dringt door, maar het pakt precies nog niet. En ik weet niet wanneer dat wel gaat doordringen."

De marathon is één van de laatste onderdelen op de Olympische Spelen: de vrouwen , en dus ook Mieke, lopen op zaterdag 7 augustus.