Zomereiken in Deinze sterven door vele droge zomers 

Zomereiken zijn sterke bomen en kunnen tegen een stootje. Maar de voorbije jaren waren de zomers te droog voor jonge planten. "Er is geen sprake van een massale sterfte, maar een derde tot een vierde heeft de droogte niet overleefd", zegt Ben Nauwelaerts. "Jonge bomen moeten wortel vormen en als ze niet voldoende water hebben, lukt dat niet. We hebben dagelijks extra water gegeven, maar dat is jammer genoeg niet overal gelukt."