Zware brand bij afvalintercommunale Imog in Moen: 15 werknemers geëvacueerd

De afvalbrand bij afvalintercommunale Imog in Moen brak uit in een grote open afvalbox van zo'n 30 op 20 meter, die gevuld was met grof vuil en houtafval. Werknemers van Imog probeerden het vuur zelf te blussen, maar verwittigden meteen de brandweer. De vlammen sloegen al snel metershoog de lucht in en de rook is ook kilometers verderop zichtbaar. In totaal zijn er 15 werknemers geëvacueerd.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de kantoorgebouwen en het gebouw ernaast van de houtverwerkingsinstallatie. Het zal wellicht nog enkele uren duren voor de brand volledig is geblust. De oorzaak van de brand is onduidelijk, mogelijk gaat het om zelfontbranding. De schade zal gelukkig beperkt blijven.