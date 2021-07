Verbod houdt zwemmers niet tegen om in Leuvense vaart te springen: "Wie betrapt wordt, krijgt boete"

Groepjes zwemmers die de Leuvense vaart uitkiezen om verkoeling te zoeken, is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ook deze zomer zoeken mensen af en toe het vaarwater op. Maar zwemmen in de vaart is strafbaar. "Als je betrapt wordt, riskeer je inderdaad een boete. Het is bovendien gevaarlijk om allerlei redenen. Je kent de kwaliteit van het water bijvoorbeeld niet. Onder het wateroppervlak kunnen er ook voorwerpen liggen waar je je aan kunt verwonden. En er is ook nog altijd verkeer van boten op de vaart. Alleen waar het expliciet is toegelaten, mag je in open water zwemmen", vertelt Vranckx.