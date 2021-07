Drukte op Europese wegen door vakantie-uittocht

In Frankrijk is erg moeilijk verkeer met een piek van 992 kilometer file in het totaal op de middag: "Extreem druk op dit tijdstip voor een rode dag", zegt Touring. De grootste problemen situeren zich op de A10 Parijs - Bordeaux en in de Rhônevallei. De file voor de Mont Blanctunnel is intussen grotendeels verdwenen.