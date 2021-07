Carrière besmeurd: Duitse journaliste geschorst na valse modderstrepen voor liveverslag

De Duitse tv-presentatrice Susanna Ohlen is geschorst omdat ze net voor een liveverslag modder over haar kleren en gezicht had gesmeerd. Ohlen stond voor "Guten Morgen, Deutschland" in een dorp dat zwaar getroffen was door de overstromingen. Op een video is te zien hoe het tv-gezicht zich met modder besmeurd net voor het interview. "Ik schaamde mij om in propere kledij voor de camera te staan", zegt Ohlen in een statement.