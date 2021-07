Nieuwe methode voorspelt "verborgen" zonnestormen voor ze schade aanrichten op aarde

"Als je een plasmawolk ziet op een coronagraaf, weet je niet van waar op de zon ze afkomstig is en dus kan je haar baan niet voorspellen en niet te weten komen of ze de aarde zal raken voor het te laat is."

"Maar hier tonen we aan dat veel stealth plasmawolken wel degelijk op tijd opgespoord kunnen worden als de huidige analysemethodes voor afstandwaarnemingen aangepast worden", zei Palmerio.

"Eenvoudig gezegd vergelijken we 'gewone' beelden afkomstig van afstandswaarneming van de zon met hetzelfde beeld dat tussen 8 en 12 uur later genomen is, om heel trage veranderingen vast te stellen in de lage corona, tot een hoogte van 350.000 kilometer van het oppervlak van de zon."

"In veel gevallen toonden deze 'verschilbeelden' kleine, eerder over het hoofd geziene veranderingen in de lussen van magnetische velden en plasma die van de zon weggestoten worden. We zoomen dan in op die veranderingen met een andere reeks beeldvormingstechnieken om bij benadering de oorsprong van de stealth plasmawolk te bepalen en te voorspellen of ze naar de aarde toe komt", zo zei Palmerio.