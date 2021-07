Spa en tien andere Europese kuuroorden uitgeroepen tot werelderfgoed

“Spa” is niet enkel de naam van de Waalse stad en van het bekende water met roof of blauw etiket, maar het woord “spa” zelf is een soortnaam voor “kuuroord” of “welnesscentrum” in het Engels. Opvallend is dat de namen van de kuuroorden direct verwijzen naar het water en de bronnen, zoals "Baden-Baden" of "Bath".