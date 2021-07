Traagste bus van het land stopt: wandelbus verdwijnt definitief uit Gent

Aanvankelijk werden de wandelbusjes goed onthaald, maar ze tuften vaak leeg rond in de binnenstad en ze bleken ook populairder bij toeristen dan bij minder mobiele mensen, voor wie ze eigenlijk waren bedoeld. De kritiek zwol aan: te duur, luidde het bij de oppositie. Volgens Watteeuw hebben de coronacrisis en de lockdowns de wandelbus geen deugd gedaan. Volgende maand stoppen de traagste busjes van het land er definitief mee.

"We bekijken nu hoe we het jaarlijkse budget van 480.000 euro het best kunnen inzetten", zegt Watteeuw. Daarover hoopt hij volgende maand meer duidelijkheid te kunnen geven. Hij denkt onder meer aan meer fietstaxi's in de binnenstad.