Van landlopers tot werelderfgoed: Wortel-Kolonie in Hoogstraten eindelijk op Unesco-lijst

Niet genoeg geld op zak voor een brood? Dat volstond vroeger soms om je als landloper naar "Wortel" te sturen. Samen met drie andere “Koloniën van Weldadigheid” in Nederland is Wortel-Kolonie in Hoogstraten voortaan werelderfgoed. Zaterdag viel de Waalse stad Spa al dezelfde eer te beurt. Wortel-Kolonie is het eerste door mensen aangelegde "cultuurlandschap" in ons land dat erkend is door de Unesco. "We mogen trots zijn om naast de Grand Canyon of de Chinese Muur te staan," zegt Philippe De Backer van Kempens Landschap.