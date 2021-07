Zware moessonregens zetten Indiase deelstaat Maharashtra onder water: al 125 doden geteld

Op de snelweg tussen Mumbai en de zuidelijke grootstad Bengaluru (het vroegere Bangalore) staan duizenden vrachtwagens geblokkeerd omdat de weg op verschillende plaatsen onder water is gelopen. De snelweg is belangrijk voor de Indiase economie omdat die twee economische groeipolen met elkaar verbindt: technologiehoofdstad Bengaluru en havenstad Mumbai.

Indiase wetenschappers waarschuwen dat de zware regenval een waarschuwing is om het kwetsbare ecosysteem in Maharshtra niet verder in gevaar te brengen. Hoe dan ook is het noodweer in India het zoveelste extreme weerfenomeen dit jaar, na de extreme hitte in het westen van de VS en Canada, en de overstromingen in China, Duitsland en ons eigen land.