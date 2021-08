Bezetters weg uit UFO-gebouw: “Maar we keren terug als regering beloftes breekt”

Zondagavond vertrokken de actievoerders uit het gebouw van de universiteit langs de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent. Nèt voor de deadline verliep, want rector Rik Van de Walle had al gedreigd om hen vanaf 26 juli onder dwang van de politie uit het gebouw te zetten. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Op woensdag 21 juli was immers al de honger – en dorststaking in Brussel gestopt na zestig dagen, waardoor de bezetting minder noodzakelijk bleek.