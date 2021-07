Caravan brandt volledig uit op camping in Westende 

De eigenaar, een man uit Henegouwen, was aanwezig toen de brand uitbrak en kon zichzelf in veiligheid brengen. Omstaanders begonnen te blussen, maar het vuur woedde hevig en de voortent brandde volledig uit. Ook de caravan is volledig vernield, maar de inboedel kon worden gered. Tijdens het blussen liep één van de omstaanders lichte brandwonden op. De brandweer nam het blussen meteen over bij aankomst. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar volgens de politie gaat het wellicht om een ongeval.