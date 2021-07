De Franse president Macron bezoekt Frans-Polynesië, maar daar wachten hem hete hangijzers

Hij gaat er deze keer niet naartoe, maar de blik van Macron zal wel gericht zijn op Nieuw-Caledonië of Kanaky, een archipel in het westen van de Stille Oceaan. Eind dit jaar vindt daar een derde en beslissende referendum plaats over onafhankelijkheid. De vorige twee referenda wezen die af, maar het verschil is niet groot. De "Caldoches" van Franse afkomst zijn overwegend tegen onafhankelijkheid, de lokale Melanesische bevolking of Kanaken zijn meestal voor.

Het verschil wordt gemaakt door ingeweken mensen uit Polynesië of Azië en die zijn doorgaans niet te vinden voor een eigen staat. Voor Macron en voor Frankrijk zou het verlies van Nieuw-Caledonië evenwel een zware klap zijn en buurlanden zoals Australië en Nieuw-Zeeland vrezen dat een onafhankelijk en verarmd Nieuw-Caledonië onder Chinese invloed zou komen.

Nieuw-Caledonië hoort noch politiek noch etnisch of cultureel bij Frans-Polynesië. De lokale Kanaken behoren -net zoals hun buren op Vanuatu, Fiji of de inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea- tot de donkere Melanesiërs in het westen van de Stille Oceaan.