Extra parket moet verkeer veiliger maken

Ons land scoort slecht op gebied van verkeersveiligheid. Vorig jaar steeg het aantal verkeersdoden opnieuw na enkele jaren van daling. Er vielen 646 doden en 48.000 gewonden. Dat is veel te hoog zegt minister Van Quickenborne: “Het is daarom noodzakelijk dat we de straffeloosheid in het verkeer tegengaan. Met extra capaciteit voor het openbaar ministerie zorgen we ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt om zo de pakkans van snelheidsovertreders te verhogen.”