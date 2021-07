Liveblog - Felle buien veroorzaken opnieuw overstromingen, ook vandaag en morgen nog onweer op komst

Collega Veerle De Vos is in Namen. In "De ochtend" op Radio 1 beschrijft ze wat ze daar ziet: "Het meeste water is weggetrokken. Wat overblijft, is heel veel modder, puin, zandzakjes, stukken boom op de weg. Mensen komen een voor een naar buiten om te zien hoe erg de schade is."

In de buurt van het casino is de schade het meest zichtbaar, daar is een hele muur naar beneden gekomen. "Een buurtbewoonster omschreef het als een soort 'waterval' die naar beneden kwam, waardoor de stenen begonnen te verschuiven. De mensen hebben zich dan in hun huizen gebarricadeerd. Een tiental mensen is geëvacueerd."

"Het lijkt hier niet zo erg als anderhalve week geleden in Luik", zegt De Vos. "Mensen hebben wel wat water binnen gehad, maar het is niet hoger gegaan dan het gelijkvloers. In Dinant lijkt het water nog een stuk hoger te hebben gestaan."