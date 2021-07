"Njet" Vlaams-Brabant tegen nieuwe gascentrale ondanks positieve adviezen: technische of politieke beslissing?

Ook de conclusies van het PVOC vallen op. Daarin staat letterlijk: "Er worden NOx-emissies (stikstofoxide, red.) met stikstofdeposities gegenereerd tussen 1 en 5 procent van de kritische depositiewaarde van Europees te beschermen habitats." Door het toepassen van Beste Beschikbare Technieken (BBT) doorstaat het project volgens de provinciale adviescommissie de adviestoets.

Ook de uitstoot van ammoniak (NH3) valt mee. "Wat betreft CO (koolstofmonoxide, red.) en stof wordt de impact ook als verwaarloosbaar beschouwd, net als de impact van NH3", lezen we. "De emissieniveaus komen tegemoet aan de beleidsmatige doelstellingen op Europees en Vlaams niveau."

De CO2-uitstoot blijft inderdaad een probleem - dat is zo voor alle installaties op basis van fossiele brandstof - maar in de aanvraag is ook sprake van een duidelijk afbouwscenario. "De gascentrale zal in functie van de evolutie inzake hernieuwbare energie consequent minder draaiuren presteren", lezen we in het rapport.

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe zogenoemde STEG-centrale (stoom- en gascentrale) met een vermogen 875 Megawatt komt in de plaats van de bestaande centrale van 255 Megawatt. "Als het project voor de nieuwe STEG-centrale niet zou doorgaan, blijft de bestaande STEG-eenheid in dienst", lezen we ook.