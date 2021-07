Nu ook deel van de Filipijnse hoofdstad Manila onder water, Zhengzhou in China en Mumbai in India ruimen puin

De voorbije nacht zijn 15.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de omgeving van de Filipijnse hoofdstad Manila. Na hevige regenval is daar een rivier buiten de oevers getreden. Een deel van de stad staat onder water. Tot nu toe is er sprake van een dode, een man wiens auto terechtkwam onder een omgevallen boom. Ook op het eiland Mindoro, ten zuiden van Manila, moesten mensen geëvacueerd worden.

Nu zijn overstromingen zoals deze in het moessonseizoen niet echt een uitzondering op de Filipijnen, maar dit jaar is de regenval wel erg zwaar en de ellende werd versterkt door de orkaan In-fa die langs de kusten van de Filipijnen en Taiwan is gescheerd en nu aan land is gegaan ten zuiden van de Chinese havenstad Shanghai.

Naast rukwinden tot 137 kilometer per uur heeft de orkaan ook geleid tot hevige regenval in de provincie Zhejiang, nabij Shanghai. Uit voorzorg zijn daar scholen, bedrijven en markten gesloten en wordt iedereen aangeraden om binnen te blijven. Ook in Shanghai zijn parken, musea en andere grote activiteiten tijdelijk gesloten.

Orkaan brengt nog meer water naar China

India ruimt puin na aardverschuivingen

Ten zuiden van de havenstad Mumbai is het dorp Talai weggevaagd door een modderstroom. Daar zijn nu al 42 lichamen geborgen, maar er wordt nog altijd onder het puin gezocht. Ook hier aan de kust van de Arabische Zee zijn dergelijke moessonregens gebruikelijk in deze tijd van het jaar, maar de voorbije jaren zijn die wel meer verwoestend geworden.