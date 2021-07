Scoutskamp in Pulle ontruimd door hevige regenval: “De steun van de gemeente en buurtbewoners is enorm hartverwarmend”

De evacuatie van het kamp is zeer snel en vlot verlopen, vertelt groepsleidster Margot De Beule. “De regen kwam heel onverwachts. We hebben heel de dag de buienradar in het oog gehouden want het weer veranderde zeer snel. ’s Avonds was het nog droog en hebben we zelfs nog gekookt op onze houtvuren. Tot na het avondeten was er eigenlijk niets aan de hand. Dan is het hevig beginnen regenen en werd het vrij snel duidelijk dat ons terrein het water niet snel genoeg kon opnemen. We hebben direct gehandeld en al ons belangrijk materiaal op hoogte gezet. Ondertussen kwam de eigenaar van het veld naar ons om te zeggen dat de gemeente al in actie was geschoten om te helpen bij de ontruiming.”