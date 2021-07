Stumpertje achttien keer beschoten door dierenbeul

Stumpertje liep al een tijdje rond in de buurt van het stationsplein van Maldegem en werd donderdagavond binnengebracht in de Poezenboot in Gent. De poes was erg verzakt, vermagerd en mankte hevig. “Uit radiologisch onderzoek bleek dat de poes maar liefst achttien kogeltjes in haar lijfje had en haar bekken verbrijzeld was. Die breuk kwam er door een voet of een stomp voorwerp. In haar ene voorpoot zaten zelfs zes kogeltjes, waardoor het erop lijkt dat de dierenbeul Stumpertje van heel dichtbij heeft beschoten”, klinkt het bij de Poezenboot.