Ongevallen met mestkarren zorgen voor onaangenaam geurtje in Aartrijke en Ieper

In Ieper belandde een mestkar in de gracht. Er lekte mestvloeistof uit de kar. Het bleef gelukkig beperkt tot materiële schade. Een deel ervan kon nog worden overgepompt in een andere mestkar. Er vielen geen gewonden en er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De kar moest worden getakeld, waardoor de straat een tijdje was afgesloten voor het verkeer vanaf het kruispunt met de Noorderring.



In Aartrijke kwam er zaterdagochtend zo'n 200 liter vloeibare mest op de weg terecht. Er was een technisch probleem aan de mestkar van een landbouwer. Gelukkig merkte de landbouwer het probleem snel op en kon hij stoppen zodat er geen woningen en auto's werden besmeurd. De brandweer moest de straat snel proper maken omdat er even later een wielerwedstrijd voor junioren was.