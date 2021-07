Verkeersongeval in Olen: brandweer moet dak verwijderen om gewonde passagiers te bevrijden

De brandweer heeft de inzittende van de aangereden auto moeten bevrijden. In de auto zaten een moeder en haar dochter. De brandweer heeft het voertuig eerst op een gecontroleerde manier terug op haar wielen gezet. Daarna heeft de brandweer de inzittende kunnen bevrijden door het dak van de auto af te zagen.

Door het ongeval was de Hezewijk in beide richtingen versperd. De voertuigen zijn ondertussen getakeld en de brandweer is aan de opruim begonnen.