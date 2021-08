50 jaar geleden: hoe een Amerikaanse beslissing over de dollar 30 jaar van ongeziene welvaart op de helling zette

Naarmate de jaren ‘60 vorderden, sprongen de Amerikaanse overheidsuitgaven de pan uit. Het Amerikaanse ruimtevaartprogramma om de wedloop naar de maan te winnen was al peperduur, maar de oorlog in Vietnam verslond nog veel meer geld. Geld dat de VS moesten lenen. In 1968 was het tekort op de Amerikaanse begroting liefst zestien keer groter dan drie jaar daarvoor.

Dat was nog een reden om steeds meer dollarbiljetten bij te drukken. Het vertrouwen in de dollar was er intussen nog altijd en de “boom” in de economie bleef maar voortduren. Maar rond 1971 was er ongeveer 40 miljard dollar in omloop, vier keer meer dan de Amerikaanse goudvoorraad.