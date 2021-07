Antwerpse onderzoekers bestuderen inzet steenmeel om CO2 uit de atmosfeer te halen

"We kwamen uit bij een aanzienlijke verwijdering van CO2 tot 2,5 miljard ton CO2 per jaar, waarvan ongeveer 50 procent was toe te schrijven aan de reactie van de biosfeer (planten en bodem) op steenmeeltoevoeging", zegt Ivan Janssens van UAntwerpen. "De grootste CO2-verwijdering werd gevonden in regio's die voorheen werden beschouwd als ongeschikt voor steenmeeltoevoeging. Daarmee is het wereldwijde CO2-verwijderingspotentieel van basalt aanzienlijk groter dan eerder werd gesuggereerd."