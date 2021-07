Bosbrand treft Italiaanse eiland Sardinië: "Het is een ongeziene ramp", ook branden in Spanje en Frankrijk 

Terwijl de brand verder woedt, wordt steeds duidelijker dat Sardinië zwaar getroffen is. "Het is een ongeziene ramp", zegt gouverneur Solinas aan de Sardinische krant Nuova Sardegna. Volgens de gouverneur is er nog geen zicht op de volledige omvang van de schade door de brand. "We vragen de overheid om onmiddellijke financiële hulp om de schade te herstellen en de getroffen gemeenschappen weer op de been te helpen."