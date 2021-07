Bosland stelt zich kandidaat als nationaal park

De Vlaamse Regering kondigde een tijdje geleden via de Open Oproep Nationale Parken Vlaanderen 2021 aan dat er vier nationale parken in Vlaanderen uitgekozen zouden worden. Bosland stelt zich nu officieel kandidaat als Nationaal Park.



Bosland strekt zich uit over Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Lommel en bestaat vooral uit bossen, heide, graslanden en beekvalleien. "We willen Bosland naar een hoger niveau tillen", zegt voorzitter Dirk Colaers. "We willen het landschap meer in the picture zetten. Enerzijds om het aantal bezoekers te doen toenemen en anderzijds om onze eigen bewoners bewust te maken van het landschap dat we bezitten. We geloven erin dat het label van Nationaal Park ons hiermee kan helpen."