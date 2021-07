Canada heeft eerste inheemse gouverneur-generaal aangesteld

De Canadese premier Justin Trudeau heeft Mary Simon officieel aangesteld als eerste gouverneur-generaal van inheemse afkomst. Simon is een Inuk (vroeger Eskimo genoemd) geboren in Nunavik, in het noorden van de provincie Quebec. De ceremonie werd voor de eerste maal zowel in het Engels en in haar taal, het Inuktitut, gehouden. Bovendien werd het hele gebeuren in acht inheemse talen uitgezonden.



Eerder zei Simon dat haar historische benoeming “een belangrijke stap voorwaarts was op de lange weg naar verzoening" en "naar het opbouwen van een meer inclusieve en rechtvaardige Canadese samenleving". Ze is een voormalige diplomate en voorvechter van de rechten van de inheemse bevolking.