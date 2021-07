Coronacrisis zadelt het Vaticaan op met een verlies van ruim 66,3 miljoen euro

Daaruit blijkt dat er vorig jaar een nettoverlies van 66,3 miljoen euro is geleden. Door de coronacrisis vielen tal van inkomsten weg, maar anderzijds hebben de verschillende afdelingen dat deels opgevangen door voor 26 miljoen euro minder uit te geven, aldus Juan Antonio Guerrero, het hoofd van de financiële dienst van het Vaticaan.

Dat maakt dat het verlies toch minder is dan eerder was gevreesd. Zo vielen de inkomsten van de Vaticaanse musea zo goed als weg door de coronacrisis die erg hard heeft toegeslagen in Italië. De inkomsten uit vastgoedbeleggingen vielen met 19 procent terug, de financiële inkomsten daalden met 32,1 miljoen euro en de commerciële activiteiten met 11,6 miljoen euro.

Guerrero is ook tevreden dat de coronacrisis het Vaticaan heeft aangezet om hervormingen door te voeren. Zo is een erg omstreden aankoop van een gebouw in de Engelse stad Chelsea rechtgezet omdat dat binnenkort verkocht zal worden.