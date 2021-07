BEKIJK - Het Zwin kleurt paars: Lamsoor of "Zwinneblommekes" palmen uitgestrekte vlakte in

De uitgestrekt vlakte van Het Zwin kleurt helemaal paars. En dat is te danken aan het plantje Lamsoor. Het heeft niet alleen opvallende bladeren en bloemetjes, het groeit ook in een gebied dat enkele keren per maand overstroomd wordt door de zee, met zout water dus. Lamsoor komt dit jaar ook op meer plaatsen voor in de Zwinvlakte: een gevolg van de ingrijpende werken aan het natuurpark, twee jaar geleden.