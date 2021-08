LRM investeert fors in Distilleerderij Fryns: "Jenever bij millenials en generatie Z weer hip maken"

Fryns noemt zichzelf de oudste start-up van het land, met maar liefst 135 jaar ervaring op de teller. Het Hasseltse familiebedrijf wil jenever terug op de kaart zetten. Met ingelegd kapitaal en een achtergestelde lening van LRM heeft de Hasseltse jeneverstokerij als doel om jenever terug hip te maken, internationaal te laten groeien en het bedrijf verder uit te breiden.



“We willen op alle vlakken een verschil maken", vertelt de Céleste Fryns. “Onze jenever moet van topkwaliteit blijven, maar er komt zoveel meer bij kijken om je merk internationaal op de kaart te zetten en nieuwe markten aan te boren. Je hebt er een visie, budget en mankracht voor nodig. Met de steun die we van LRM krijgen, kunnen we de volgende stappen sneller en efficiënter zetten en in de toekomst ook ons team verder uitbreiden."

Het drankje is volgens de onderneemster niet meer bekend bij millenials en generatie Z. "Jenever is zoveel meer dan een klein glaasje sterke drank", zegt de onderneemster. "Niemand staat erbij stil dat jenever aan de basis ligt van gin, een immens populaire drank bij zowel de jongere generatie als de iets oudere levensgenieters. Tijd dus om het tij te keren en de veelzijdigheid van jenever aan te tonen, zowel puur als in mixed drinks".