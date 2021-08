Donderdag nieuwe inspectie van veerpont in Meeswijk: "Te gevaarlijk voor duiker nu water nog zo hoog staat"

Tijdens het noodweer 10 dagen geleden raakte de aanlegkade van de veerpont in Meeswijk zwaar beschadigd. Een duiker probeerde deze voormiddag in kaart te brengen hoe groot die schade onder water precies is, maar dat is niet gelukt. "Het is nog totale chaos onder water", vertelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "De duiker vond het nog te gevaarlijk om dieper te kijken omdat er veel betonpuin ligt. Hopelijk daalt het niveau van het water tegen donderdag nog, en kan er dan een volledige inspectie gebeuren."