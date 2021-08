Ondervrager van kindermoordenaar Dutroux: "Door zijn verspreking wist ik dat hij ook Julie en Mélissa had ontvoerd"

Demoulin laat Dutroux eerst uitgebreid vertellen over zijn leven. Wie hij is, wat hij doet, ... "Het had geen zin om hem meteen te confronteren met de vraag of hij Laetitia Delhez had ontvoerd, ik moest eerst het gesprek op gang laten komen en een vertrouwensband met hem opbouwen", vertelt Demoulin. Intussen vindt er ook een huiszoeking plaats in Marcinelle, met het gerechtelijk labo en speurhonden, maar Laetitia wordt niet gevonden. Demoulin krijgt Dutroux zover om met hem een soort deal te sluiten. Dutroux zegt dat hij een man van zijn woord is en eerlijk zal antwoorden als Demoulin dat ook doet op de vragen die Dutroux hem over het dossier stelt.