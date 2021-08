Druivenseizoen van start: "Je moet elke dag paraat staan om voor de druiven te zorgen"

“Niemand wil dit beroep nog doen”, zegt Constant. Hij is al 67 jaar druiventeler. “De moeilijkheid is dat je altijd moet thuisblijven. Je moet elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds paraat staan om ervoor te zorgen. Niet iedereen heeft dat ervoor over. Je moet kunnen inspelen op de weersomstandigheden.”

Dit jaar zijn de druiven bijvoorbeeld later dan vorig jaar. “Ik heb een maand vroeger de verwarming aangezet, maar we hadden een enorm koud voorjaar. Dan was het ineens meer dan 30 graden en dat is natuurlijk ook niet goed. Vorig jaar kregen we te maken met hagel. Het is dus elk jaar wel iets.”

Om de druiven van Constant te proeven, moeten we nog even wachten. “Dit is nog het prille begin. Pas binnen een maand ga ik mijn druiven verkopen. Voor mij moet een druif hard en krokant zijn met een goed suikergehalte. Nu zijn ze nog niet echt top."